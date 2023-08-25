Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


25 Ağustos 2023 05:42
Çini sanatına geçmeli miyim

Şimdi resim sanatıyla uğraşıyorum.Ama çini sanatına geçmeli miyim.Cini sanatına daha cok eğilimli olduğunu fark ettim.Cini sanatı nedir ne değildir?cini ile ugrasanlar

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