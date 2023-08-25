Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Ağustos 2023 06:48
emanet memurluğunda görevliler hk.
yeni toplu sözleşmede emanet memurluğunda görevli personele iş riski zammı nedir bir de sadece emaner memurlarına mı veriliyor

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