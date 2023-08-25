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Editörler : ecoekonomist


25 Ağustos 2023 07:02
Faiz artışı sonrası

Faiz artışı sonrası bankalar kredi vermede kolaylık sağlar mı yoksa zorlaştırır mı

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