Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Ağustos 2023 07:37
Gençlik ve Spor Bakanlığı Maaş ve Yan Haklar

Merhabalar, Gençlik ve Spor Bakanlığında merkez ve taşra teşkilatında büro personeli maaşları ve yan hakları ne düzeydedir.

Kurumdan kuruma giyim yardımı, ulaşım yardımı ne bileyim bazı kurumlarda yiyecek kartı vs uygulamalar oluyormuş.

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