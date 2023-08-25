KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Ağustos 2023 07:44
GSB MEMUR MAAŞI
Herkese merhaba büro personeli maaşı yan hakları vs nasıldır çalışan veya bilgisi olan biri aydınlatabilir mi

Mirza10
Aday Memur
25 Ağustos 2023 08:26

bekar bessiz 21970. başka bir yan hak yok.


Cavro
Şef
25 Ağustos 2023 08:40

Giyim yardımı vb şeyler yık mu

Toplam 2 mesaj

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