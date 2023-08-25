Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Ağustos 2023 08:17
Kök Maaş Meselesi

Belki bazı arkadaşlar kızacak ama ortada büyük bir muallak var. Malum ocak ayında çalışma bakanı memurlarimiza 40-45 oranında bir zam vereceğiz dedi. Gel görelim ki 8077 tl lik seyyanen zamı % lik zama dahil etmeyip sonradan üstüne ekleyip verileceği söyleniyor böyle durumda memurların 3000 tl civarında eksik para alacak. Bunu haber kanallarında da sık sık dile getiren sosyal calismacilar ve ekonomistler var. Bu konuda memursen ve hükumet tarafı net bir mesaj vermeli diye düşünüyorum

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