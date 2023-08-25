Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Ağustos 2023 08:22
Bankaların Maaş Promosyonlarını Güncellemesi Gerekmiyor mu? Bununla ilgili sendikalar neden adım atm

Arkadaşlar malum memur maaşları Temmuz ayı itibariyle ciddi bir artış göstermiş oldu. ancak her ne kadar banka promosyonları yakın zamanda güncellenmiş olsa da güncelleme yapılan tarihten sonra yaklaşık maaşlarımız ikiye katlanmış oldu. Bu durumda bankalar promosyon anlaşmalarını güncellemek zorunda değil midir?


kitkanun
Şef
25 Ağustos 2023 08:38

banka niye güncellesin ki. o anlaşmayı yapanlar 3 yıliçin imza atmayacak


kitkanun
Şef
25 Ağustos 2023 08:39

sen maaşın artınca sabit olan kredi ödemesini 2 katına çıkartıyor musun ?


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
25 Ağustos 2023 08:40

bankalar aman güncellemesin

sgk olarak 22 bin verdiler geçen sene 2026 ya kadar süre uzattılar

2024 mayısta bitecek sözleşmeyi

yani ucuza 2 yıl civarını kapattılar

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