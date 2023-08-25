Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


25 Ağustos 2023 08:41
Muvafakatname

Merhabalar,

Ben bir kamu kurumunda memur olarak çalışmaktayım. Yüksek lisans ve doktoramı tamamlamak istiyorum. Ales, okul puanı ve dil konusunda bir sıkıntı yok. Yalnız İleride akademisyen olabilmem için muvafakatname almam gerekiyormuş bu süreç nasıl oluyor acaba? Kurumlar akademisyenlik için hemen muvafakatname veriyorlar mı? Bunun için illa bir referans mı gerekiyor?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

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