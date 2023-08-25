Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Ağustos 2023 08:44
MEMURLUK ASALET

Merhabalar,

Kadrolu memurluktan, farklı bir kurumda Kadrolu Mühendisliğe geçen birinin asalet hesabındaki toplam süre 2YILI geçebilir mi?

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