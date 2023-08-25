Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 08:48
Ek ders kaldırılsın

Ücretli öğretmenlik kaldırılsın, maaş karşılığı tüm öğretmenlerde 10 saate düşürülsün, sadece nöbet hazırlık planlama rehberlik ve kulüp için herkese sabit aylık 80 saat ek ders ödensin


Pelinin
Genel Müdür
25 Ağustos 2023 08:50

80 saat ek ders adı altında da değil elbette 80 saat ücret ödensin

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