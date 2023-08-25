Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


25 Ağustos 2023 09:17
Rektörlük Uyg. Br. Öğretim Görevlisi Ders Verme

Merhaba hocalarım ,

Rektörlük uygulamalı birim öğretim görevlilerinin ders verebilme durumunu danışmak istemiştim. Tez aşamasında olan doktora öğrencisinin aynı üniversitede- fakültede - ders verebilir mi ? Kurul kararı gerekir diyende var , yok hayır uyg. br. ders veremez diyende, dr bittikten sonra verebilirsin diyende ... yardımcı olabilir misiniz . İşin içinden çıkamadım .

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