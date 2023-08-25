Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 10:11
Tercih ekranı

Ne zaman açılacak tercih ekranı?


durmaz1986
Aday Memur
25 Ağustos 2023 10:12

11de


MK37
Aday Memur
25 Ağustos 2023 10:12

Öğleden sonra açılır muhtemelen


windows7
Şef
25 Ağustos 2023 10:14
il içinde yine tüm yerler açık mı görünecek, yoksa sadece boş olan yerler mi

teachertobe
Memur
25 Ağustos 2023 10:16

Genelde 12.00-14.00 arası açılıyor


smtcglr
Aday Memur
25 Ağustos 2023 10:18

aynı yerleri açacaklar bence, ekranı açsalar ne olur


sanatogretmeni
Aday Memur
25 Ağustos 2023 10:23

10-30-11.30 arası açılır


sanatogretmeni
Aday Memur
25 Ağustos 2023 10:25

Boş olan tüm kontenjanlar açılacak. Artık daha adaletli bir il dışı tayin sistemi geliyor. Özür grubuna saklanmayacak artık tayinler. Ortak kontenjan.

windows7, 25 dk. önce
il içinde yine tüm yerler açık mı görünecek, yoksa sadece boş olan yerler mi

smaily
25 Ağustos 2023 10:26

Sistem ayni anda nasıl atama yapacak acaba önce il içi sonra ik dışı seklinde mi nasıl calisacak ?


okulönceci86
Aday Memur
25 Ağustos 2023 10:29

Ekran açılınca paylaşım yapsak burada açıldı diye


maxsimilian
Şef
25 Ağustos 2023 10:29

illerin boş normları açıklaması lazım.


impatient112
Şef
25 Ağustos 2023 10:36

Hayır. Aynı anda üç tayin grubu da tayinin içinde olacak. Diyelim A okuluna aynı ilden 200, başka ilden 201, özür grubundan ise 202 puanlı kişi tercih verdi. 202 puanlı olan tayin olacak.

smaily, 13 dk. önce

Sistem ayni anda nasıl atama yapacak acaba önce il içi sonra ik dışı seklinde mi nasıl calisacak ?

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