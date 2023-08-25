Elektrik Öğretmenliği 2023

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Son Haberler
Bakan Uraloğlu: Olası İstanbul depreminde tahliye planlarımız hazırBrent petrolün varil fiyatı 83,70 dolarİklim Kanunu teklifi, yeni yasama döneminde TBMM gündemine gelecekBakan Şimşek'ten, KOBİ'ler için kredi garanti tutarının artırılması talimatıDiyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Editörün Seçimi
Memursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerGüzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Hakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.