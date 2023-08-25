Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Ağustos 2023 10:21
Promosyon hk
2.ordu personeli ziraat bankası ile yeni anlaşma yaptı ve 460 TL aylık promosyon alıyoruz diyeceğim şudurki her kurum hatta özel hatta emekliler bile toplu promosyon aldı bizi 460 TL gibi bir rakama layık goren herkesin sebep olan kim varsa Allah bin bir türlü belasını versin inşallah diyeceklerim bu kadar ...

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