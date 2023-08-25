Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


25 Ağustos 2023 10:32
Aselsan Yüzde 100 Bedelsiz Pay Veriyor!

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) hissesinde yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımı sebebiyle 25 Ağustos 2023 tarihi itibariyle fiyat düzeltmesi yapılacak.

https://parafesor.net/aselsan-asels-yuzde-100-bedelsiz-pay-veriyor-hisse-fiyatinda-duzeltme-olacak

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