Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 10:33
Yüz yaşına kadar yaşamanız için!!

Biraz dan dağ başındaki okullar için ekran emrinizde..


Pelinin
Genel Müdür
25 Ağustos 2023 10:34

:))))


sinelt
Daire Başkanı
25 Ağustos 2023 10:42
Ne kadar gereksiz başlıklar açıp burayı meşgul ediyosunuz şaşıyorum gerçekten. O dağ başındaki okulları bile isteyenler var memleketine yaklaşmak için.

smaily
25 Ağustos 2023 10:44

Dağ başındaki okuldaki ortamı samimiyeti belki şehir merkezinde bulamazsın.


Jonn Snow
Aday Memur
25 Ağustos 2023 10:48

Tiktok fenomenliğine giriş 101 dersi ödevi galiba


Pelinin
Genel Müdür
25 Ağustos 2023 10:51

Burası zaten sosyal medya, ara sıra kitap okuyun, kültürsüzlük paçanızdan akıyor


Dahihoca
Aday Memur
25 Ağustos 2023 10:55

Kültürsüz olanlar dağ başına:))

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