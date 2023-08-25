Yüz yaşına kadar yaşamanız için!!

Ne kadar gereksiz başlıklar açıp burayı meşgul ediyosunuz şaşıyorum gerçekten. O dağ başındaki okulları bile isteyenler var memleketine yaklaşmak için.

Ne kadar gereksiz başlıklar açıp burayı meşgul ediyosunuz şaşıyorum gerçekten. O dağ başındaki okulları bile isteyenler var memleketine yaklaşmak için.