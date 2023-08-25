KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Ağustos 2023 10:48
İletişim fakültesi kpss ataması ve ya düz memurluk

Merhaba, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunuyum. Şu an özel sektörde grafik tasarımcı olarak çalışıyorum fakat memur olmak istiyorum. Alanımdan atamalarının az olduğunun farkındayım şansımı düz memurluk olarak denemek istiyorum. Atamalar nasıl oluyor çalışmaya değer mi? Kpss hakkında çok bir bilgiye sahip değilim yönlendirebilirseniz çok sevinirim.

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