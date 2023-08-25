KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Ağustos 2023 10:54
2023 kpss P10 puan sıralaması nasıl öğrenilir.

bölümüm mobilya öğretmenliği P10 türünde bizim sıralamamız açıklandımı yada ne zaman açıklanacak konu ile ilgili bilgisi olan biri varsa cevap verirse çok sevinirim.


wax meber
Memur
25 Ağustos 2023 11:00

eğitim bilimlerine giren herkesin P10 puanı açıklanır. siz sınava ya girmediniz ya da bir hata yaptınız.


cgty1985
Şube Müdürü
25 Ağustos 2023 11:03

puan açıklandı 71 de bölüm bazında branş sıralamamı öğrenmek istiyorum

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