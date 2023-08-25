KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Ağustos 2023 10:58
Destek personeline niye lisans alınmıyor

Çok merak ediyorum destek personeli koruma güvenlik personeli vs. neden Lisans mezunu almıyorlar ben belki lisans mezunu olarak destek personeli olmak istiyorum ağır işleri yapmayı göze alıyorım niye sınıf ayrımı yapılıp sadece ortaöğretim kpss ile alıyorlar lisans mezunu olmak bize verilmiş en büyük ceza herhalde ben Lisans mezunuyum 80 puanım var boşta kaldım daha da 4001 kadrosu almazlar gibi görünüyor paso iibf mezunu alırlar 80-90 puan alan mühendis mimar dostlarımla işsiz ve kimsesiz kaldık yazıklar olsun.

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