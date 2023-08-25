KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


25 Ağustos 2023 10:59
Kpss p12 puanı hakkında sorum var

iktisat mezunu biri p12 puanı ike atanabilir mi?

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