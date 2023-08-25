Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 11:04
Sendikalar öldü Allah rahmet eylesin!!

Ne düşünüyorsun muallim bir tekme de sen vur!!


Jonn Snow
Aday Memur
25 Ağustos 2023 11:06

Yaşıyor muydu ki ?


moideen
Daire Başkanı
25 Ağustos 2023 11:07

Sendikalar ölmedi. Ölse ölse yetkili sendika ve yancısı (stepnesi) ölmüştür.


impatient112
Şef
25 Ağustos 2023 11:52

Yetkili sendika üyesi kişilerin kendi sendikası bir halt yap(a)mayınca bütün sendikaları kötülemesine bayılıyorum. Kendi sendikam (Eğitim-Sen) gerekli tepkileri koyup üyelerine sahip çıkarken (2016 ve sonrası haksız yere ihraç olan üyelerle maddi dayanışma en güzel örneğidir.) sizin sendikanızın il ve genel temsilcileri sizler üzerinden hem iyi bir maaş hem de nüfuz kazanıyor, tepkileri başka yerlere yönlendiriyor, grev kırıcılığı yapıyor (zamanında yapılan grevde birisinin karşı sendika üyelerinin suratına baka baka sırıtarak grevi kırmasını unutamıyorum.) ve daha önce verilmiş hakları umumi tuvaletin zat-ı muhteremleri tarafından dördüncü kez açılışı gibi yeni kazanım gibi sunarak aklınızla ve aklımızla alay ediyorlar. Yaptıkları tek şey, liyakatsız kişileri hak etmedikleri yerlere getirmek. Sonuçlarını da hep birlikte yaşıyoruz.

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