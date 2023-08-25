4 dün Aklınızı başınıza toplayın

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Çok Yazılan Konular
Tercih ekranıYer değişikliği iptal edilenlerin ikinci il dışına başvurmalarının engellenmesi yasal mı değil mi?Depremzede öğretmenleri yok sayamazsınızAtamasini Iptal Ettirenlere 2.Il Disi HakkiBranşlara Göre Öğretmenler Maaşları Değişmeli mi ?İl Dışı Kontenjanları Okul yöneticileri neden istifa ediyor?İl emriŞapkadan beyaz önlük çıktı.Ek ders kaldırılsın
Sözlük
Son Haberler
PIKTES Öğreticileri için mazerete bağlı yer değişikliği kılavuzu yayımlandıMemur zammını belirleyecek Hakem Kurulu'nda yer alan isimler belli olduTürkiye Diyanet Vakfının burs programları için başvurular başladıTürkiye, inşaatta devler ligindeki ikinciliğini koruduDolar/TL, 26,53 seviyesinden işlem görüyor
Editörün Seçimi
Memursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerGüzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Hakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.