Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 11:10
4 dün Aklınızı başınıza toplayın

Kiranın 30 bin TL olduğu sahillere tayin istemeyin??


Pelinin
Genel Müdür
25 Ağustos 2023 11:12

Hocam merak etmeyin 30 bine anlaşırlar seneye zaten 30 bin pul olur, zam da yapmazlar bişey olmaz :)))


matematikogretmenii
Şube Müdürü
25 Ağustos 2023 11:21
Aynen kiraları şimdiden 50bin yapalım ki seneye de sıkıntı yaşamayalım.
Pelinin, 1 saat önce

Hocam merak etmeyin 30 bine anlaşırlar seneye zaten 30 bin pul olur, zam da yapmazlar bişey olmaz :)))


Yondaimeminato
Şube Müdürü
25 Ağustos 2023 11:23

Şu aç gözlü ev sahibine Allah biraz vicdan versin ?! 50.000 TL kira mı olur ? Yuhhh. Allahtan da mı korkun yok ? Biz kiracılar ne edeceğiz ?!

matematikogretmenii, 54 dk. önce
Aynen kiraları şimdiden 50bin yapalım ki seneye de sıkıntı yaşamayalım.
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