Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Ağustos 2023 11:10
Memuriyette derece yukselmesi

Büro memuru unvanli calisan memur 1. Dereceye düşermi? Bilgisi olan varmi yada nereden ogrenebilirim?

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