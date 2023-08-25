Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 11:17
Ölsem de tercih yapmam diyeceğiniz şehir var mı ?

:)))


matematikogretmenii
Şube Müdürü
25 Ağustos 2023 11:20
yok

mratanamayan
Aday Memur
25 Ağustos 2023 11:32

yozgat


maxsimilian
Şef
25 Ağustos 2023 11:34

büyük konuşma, birgün olur muhtaç olur mecbur gidersin.

mratanamayan, 43 dk. önce

yozgat


xemal
Aday Memur
25 Ağustos 2023 11:35

Sen hangi şehirdesin kardeş ona göre cevap yazalım???


ermes ermes
Aday Memur
25 Ağustos 2023 11:38

Nikaragua


impatient112
Şef
25 Ağustos 2023 11:46

Bayburt, Bingöl, Erzurum, Gümüşhane, Sakarya ve Trabzon ilk aklıma gelenler.


Mustafa1402
Aday Memur
25 Ağustos 2023 12:04

Neyi var hocam Yozgatın. İnsanı yardımsever milliyetçi terör olayları hayatta olmaz. Yozgatı ancak pkk sempatizanları istemez.

mratanamayan, 43 dk. önce

yozgat


MALATYA BATTALGAZİ
Şube Müdürü
25 Ağustos 2023 12:08

Büyük konuştuğunuz veya kınadığınız şeyi yaşamadan ölmezsiniz. ( Hadis-i Şerif)

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