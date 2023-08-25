Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 11:30
Müdürüm açmış ekranı...

Benim tercih yapmamı bekliyordur.unun için kurtuluş olacak !!


matematikogretmenii
Şube Müdürü
25 Ağustos 2023 11:33
Forumu bi salsan da bizde rahat etsek

sinelt
Daire Başkanı
25 Ağustos 2023 11:33
Aynen öyle.
matematikogretmenii, 42 dk. önce
Forumu bi salsan da bizde rahat etsek

Yondaimeminato
Şube Müdürü
25 Ağustos 2023 11:51

Trolhoca

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