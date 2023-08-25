Watsap veli bilgilendirme grubu

Gençlerin bu şekilde sosyal medyadan uzak tutulabileceğini sanıyorlarlarsa z kuşağını tanımamışlar ve eski bilgilerle hareket ediyorlar demektir. Bize kendimizi yenilememiz gerektiğini her fırsatta söyleyen kişilerin böyle hareket etmesi de işin ironisi sanırım.

Ayrıca, ödevler EBA üzerinden verilecekse çocukları ve gençleri teknolojik cihazlardan nasıl uzak tutup insani ilişkilerini artıracağız?