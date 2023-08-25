Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 11:47
Watsap veli bilgilendirme grubu

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim dönemiyle ilgili genelgeyi il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. Genelgede, kılık kıyafet, ders öncesi yapılacaklar ve ödev duyurularının sosyal medyadan duruyulmaması konularındaki hassasiyetler vurgulandı.Posta güvercinleri hazır mı arkadaşlar.


impatient112
Şef
25 Ağustos 2023 11:55

Gençlerin bu şekilde sosyal medyadan uzak tutulabileceğini sanıyorlarlarsa z kuşağını tanımamışlar ve eski bilgilerle hareket ediyorlar demektir. Bize kendimizi yenilememiz gerektiğini her fırsatta söyleyen kişilerin böyle hareket etmesi de işin ironisi sanırım.

Ayrıca, ödevler EBA üzerinden verilecekse çocukları ve gençleri teknolojik cihazlardan nasıl uzak tutup insani ilişkilerini artıracağız?

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