Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


25 Ağustos 2023 12:12
Devlet Eliyle Konut/Emlak İzleme Birimi Kurulsun
Konut ve kiraya da denge gelecek https://www.memurlar.net/haber/1074744/

Bozkurtbakışlı
Aday Memur
25 Ağustos 2023 12:13
Bu birim belediyeler ve tapu Müdürlükleriyle eşgüdümlü çalışsın.

Bozkurtbakışlı
Aday Memur
25 Ağustos 2023 12:15
Vatandaşın Müteahhitler ve emlakçılarla baş edebilmesi mümkün değil

Bozkurtbakışlı
Aday Memur
25 Ağustos 2023 13:01
Zenginler mekanı memurlarnet kullanıcıları! Bu başlık ilginizi çekmedi mi???????
Toplam 3 mesaj

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