Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


25 Ağustos 2023 12:12
Dhmi Kadro Değişikliği

Dhmi'de tekniker kadrosunda 3 yılı doldurduktan sonra yeni kpss ile farklı bir kadroya atanma durumunda kurumun sıkıntı çıkartma ihtimali var mıdır? Bilenler cevaplarsa sevinirim.


yeşilrussel
Aday Memur
25 Ağustos 2023 12:31

Yok 3 yili dorduysan niye sikinti cikarsin ki


kartacalı010
Aday Memur
25 Ağustos 2023 13:08

Yine aynı kurumda ama farklı kadroya atanma durumunu merak ettim de bir sıkıntı olmaz diye duydum ben de

yeşilrussel, 1 saat önce

Yok 3 yili dorduysan niye sikinti cikarsin ki

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