Kpss 2023 p3

çocuk gelişimi çift yıllarda mı alım yapıyor. benim bu yıl aldığım puanım boşa mı gidiyor başvuru yapamayacak mıyım atamalara lütfen bilen biri cevap verebilir mi

çocuk gelişimi çift yıllarda mı alım yapıyor. benim bu yıl aldığım puanım boşa mı gidiyor başvuru yapamayacak mıyım atamalara lütfen bilen biri cevap verebilir mi