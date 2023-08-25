KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Ağustos 2023 12:34
Kpss 2023 p3

arkadaşlar çocuk gelişimi mezunuyum p3 81.2 13104 sıralama geldi. sağlık bakanlığı çocuk gelişimci olarak atana bilir miyim


sosyal12345
Aday Memur
25 Ağustos 2023 13:34
çocuk gelişimi çift yıllarda mı alım yapıyor. benim bu yıl aldığım puanım boşa mı gidiyor başvuru yapamayacak mıyım atamalara lütfen bilen biri cevap verebilir mi

hedef2022kpss
Memur
25 Ağustos 2023 13:41

Yapamazsın 2024 sınavına girmen lazım. Çift senelerde yapılan sınavların sonuçlarına göre alım yapılır.

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