ihraç süresi sarktan sayılıyor mu

Çok sıkıldık bu memleketten ihraç olduk gidecek yerimiz yoktu kaldık burda belki geri döneriz diye. Simdi başlama yapsak direkt tayin isteyebilir miyiz? Başlarız inşallah o daha önemli ama burdada kalinacak gibi değil farklı bir memleket aile apt butub gozler sizin üstünüzde çarşıya uzak dağ başı kirası ucuz diye tutmuştuk. Her gün elektrik gidiyor su hiç olmuyor her gün 1 saat geliyor geri yok TV anteni bozuluyor bütün beyaz eşyalarımiz yandı vs vs.... En azından burdan gideriz hayali kuriyim

