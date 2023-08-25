Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


25 Ağustos 2023 13:26
Kur'an Kursları ve İhtisas merkezleri çalışma sistemi nasıldır?

Diyanette güvenlik olarak çalışan kimseyi bulamadık. Kur'an kurslarına alım yapıldı ama merkezlere 1 kişilik kontenjan vermişler burada güvenlik tek başına nasıl çalışacak bir duyuru açıklama gelmedi? ihtisas merkezlerinin olduğu yerlerde kiralar maaş kadar mesai saatlerini bilen gören duyan kimse yok. Hocalarımızdan bir tavsiye yorum bekliyoruz soracak öğrenecek kimse yok.

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