KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


25 Ağustos 2023 13:31
2023 KPSS P3 puanım 75 memurluk olur mu?

merhaba arkadaslar.

2020 yılında kpss B p3ten 82 puan alıp atanamamıstım. belkide tercihleri yanlıs yaptım bilmiyorum. o zamanlar cok arastırma yapmadan tercihlerimi yapmıstım.

şimdi buradan fikirlerinizi ogrenmek istiyorum.

2023 kpss p3 75 puan almısım sıralama 70bin sizce bu puan ile hangi memurluklar denemeye değer ?

iyi forumlar.

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