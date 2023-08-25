Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 13:38
Mazeret tayini isteyecekler buraya.

Kontenjanlardan belli oldu ki maseretimizin olduğunu yerlere gidemeyeceğiz. Tercih yapmasak il emri gelirse bizler faydalanabilir muyuz? Bilgisi olan var mı. Muhtemelen boş kadrolar bile gösterilmemiş.


Mehmettt4280
Aday Memur
25 Ağustos 2023 13:40

Valla hocam dua edelim ki hayırlısıyla istediğimiz olsun. Artık ne olacağı belli değil


Pişmanist
Aday Memur
25 Ağustos 2023 13:43

İl içi ile ilgili buton görünmüyor hocam benim mebbiste 1.il içine başvurmadığım için midir


Emrexxx23
Aday Memur
25 Ağustos 2023 13:45

Herkesin mazeret seçeneği otomotik atanmış


sipsa26
Şube Müdürü
25 Ağustos 2023 13:48

Hocam dua edelim de. Yani bakan bey resmen dalga geçti bizimle. İl emri verilip verilmeyeceği deklare edilmesi bu kadar zor mu. Benim mazeretimin olmadığı yere benim aramamı yapmak istiyor MEB. Nobel ödüllük bir davranış

Mehmettt4280, 11 dk. önce

Valla hocam dua edelim ki hayırlısıyla istediğimiz olsun. Artık ne olacağı belli değil

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