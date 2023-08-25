İl içi atamadaki mantık hatası

İL İÇİ BAŞVURULARDA SADECE KONTENJAN LİSTESİNDEKİ OKULLARI SEÇEBİLİYORUZ. NORMALDE TÜM İL İÇİ ATAMALARDA DOLU-BOŞ FARKETMEKSİZİN TÜM OKULLARI YAZABİLİRDİK. BÖYLECE BİRİSİ BAŞKA BİR İLÇEYE GİDERSE YA DA AYNI İLÇEDE FARKLI BİR OKULA GEÇERSE O KİŞİDEN BOŞALAN YERE YERLEŞEBİLİRDİK.
ANCAK BU ATAMA DÖNEMİNDE İL İÇİ BAŞVURULARINI İL DIŞINA AÇILAN KONTENJAN LİSTESİYLE SINIRLAMIŞLAR.
ŞİMDİ BENİM BULUNDUĞUM İLDE MERKEZ ORTAOKULUNDAN BİR ÖĞRETMEN İL DIŞINDAN BİR OKULA GİDECEK, ANCAK BEN ONDAN BOŞALACAK OLAN YERİ İL İÇİNDEN SEÇEMİYORUM. BU ÖĞRETMENİN YERİ HENÜZ BOŞALMADIĞI İÇİN KONTENJAN LİSTESİNDE ZATEN GÖRÜNMÜYOR YANİ İL DIŞINDAN DA ONDAN BOŞALACAK OLAN YERİ TERCİH EDEMEYECEK KİMSE.
BU ÖĞRETMENDEN BOŞALAN YERE 1 YIL BOYUNCA HİÇBİR ATAMA YAPILAMAYACAK VE ORAYA TERCİH YAPIP YERLEŞMEK İSTEYEN BİR SÜRÜ ÖĞRETMEN VARKEN OKUL MÜDÜRÜ DE ORAYA ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BULMAK ZORUNDA KALACAK. BÖYLE BİR SAÇMALIK OLABİLİR Mİ YA?
İL İÇİNE TÜM OKULLARI YAZMA HAKKINI NEDEN VERMEDİNİZ HER ZAMAN VERİLEN HAK? BOŞALAN YERLER NASIL DOLACAK O ZAMAN? ALLAH AŞKINA NEDEN BÖYLE TUHAF TUHAF İŞLER YAPIYORSUNUZ BUNUN ZATEN BİR STANDARDI VAR NEDEN İL İÇİ TÜM OKULLARI YAZAMASIN BU SEFER DEDİNİZ?
BEN 369 PUANLA AYNI İLİN DAĞ KÖYÜNDE 9 SENEDİR BEKLİYORUM İL İÇİNDEN BOŞALACAK BİR YER OLSUN DA YERLEŞEYİM DİYE. BU SEFER DE BOŞALACAK OLAN YERLERE YERLEŞME HAKKIMI ELİMDEN ALIYORLAR. BIRAKIN BEN İL İÇİ TERCİH YAPIP ORAYA YERLEŞEYİM, BENDEN BOŞALACAK OLAN YERE DE İL DIŞINDAN BİRİ GELSİN YERLEŞSİN.
BAKAN "TÜM KONTENJANLARI" AÇACAĞIZ DEMİŞTİ, EĞER TÜM KONTENJANLAR AÇILSA SİSTEM BENİM DEDİĞİM GİBİ DÜZGÜN İŞLERDİ.
ANCAK SADECE "BOŞ" KONTENJANLAR AÇILMIŞ. YANİ İL DIŞINA DA İL İÇİNE DE DOLU-BOŞ FARKETMEKSİZİN TÜM OKULLARI YAZMA HAKKI VERİLSE BÖYLE BİR SORUN OLMAZDI. ANCAK TÜM OKULLARI YAZMA HAKKI YERİNE SADECE BOŞ KONTENJANLA SINIRLADIKLARI İÇİN ŞİMDİ BİRÇOK OKULDA TAYİN İSTEYEN ÖĞRETMENLERDEN BOŞALAN YERLER 1 YIL BOYUNCA YA ÜCRETLİ ÖĞRETMENLE YA DA TORPİLLİ GÖREVLENDİRMELERLE DOLDURULACAK.
İL İÇİ BAŞVURULARDA SADECE KONTENJAN LİSTESİNDEKİ OKULLARI SEÇEBİLİYORUZ. NORMALDE TÜM İL İÇİ ATAMALARDA DOLU-BOŞ FARKETMEKSİZİN TÜM OKULLARI YAZABİLİRDİK. BÖYLECE BİRİSİ BAŞKA BİR İLÇEYE GİDERSE YA DA AYNI İLÇEDE FARKLI BİR OKULA GEÇERSE O KİŞİDEN BOŞALAN YERE YERLEŞEBİLİRDİK.
ANCAK BU ATAMA DÖNEMİNDE İL İÇİ BAŞVURULARINI İL DIŞINA AÇILAN KONTENJAN LİSTESİYLE SINIRLAMIŞLAR.
ŞİMDİ BENİM BULUNDUĞUM İLDE MERKEZ ORTAOKULUNDAN BİR ÖĞRETMEN İL DIŞINDAN BİR OKULA GİDECEK, ANCAK BEN ONDAN BOŞALACAK OLAN YERİ İL İÇİNDEN SEÇEMİYORUM. BU ÖĞRETMENİN YERİ HENÜZ BOŞALMADIĞI İÇİN KONTENJAN LİSTESİNDE ZATEN GÖRÜNMÜYOR YANİ İL DIŞINDAN DA ONDAN BOŞALACAK OLAN YERİ TERCİH EDEMEYECEK KİMSE.
BU ÖĞRETMENDEN BOŞALAN YERE 1 YIL BOYUNCA HİÇBİR ATAMA YAPILAMAYACAK VE ORAYA TERCİH YAPIP YERLEŞMEK İSTEYEN BİR SÜRÜ ÖĞRETMEN VARKEN OKUL MÜDÜRÜ DE ORAYA ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BULMAK ZORUNDA KALACAK. BÖYLE BİR SAÇMALIK OLABİLİR Mİ YA?
İL İÇİNE TÜM OKULLARI YAZMA HAKKINI NEDEN VERMEDİNİZ HER ZAMAN VERİLEN HAK? BOŞALAN YERLER NASIL DOLACAK O ZAMAN? ALLAH AŞKINA NEDEN BÖYLE TUHAF TUHAF İŞLER YAPIYORSUNUZ BUNUN ZATEN BİR STANDARDI VAR NEDEN İL İÇİ TÜM OKULLARI YAZAMASIN BU SEFER DEDİNİZ?
BEN 369 PUANLA AYNI İLİN DAĞ KÖYÜNDE 9 SENEDİR BEKLİYORUM İL İÇİNDEN BOŞALACAK BİR YER OLSUN DA YERLEŞEYİM DİYE. BU SEFER DE BOŞALACAK OLAN YERLERE YERLEŞME HAKKIMI ELİMDEN ALIYORLAR. BIRAKIN BEN İL İÇİ TERCİH YAPIP ORAYA YERLEŞEYİM, BENDEN BOŞALACAK OLAN YERE DE İL DIŞINDAN BİRİ GELSİN YERLEŞSİN.
BAKAN "TÜM KONTENJANLARI" AÇACAĞIZ DEMİŞTİ, EĞER TÜM KONTENJANLAR AÇILSA SİSTEM BENİM DEDİĞİM GİBİ DÜZGÜN İŞLERDİ.
ANCAK SADECE "BOŞ" KONTENJANLAR AÇILMIŞ. YANİ İL DIŞINA DA İL İÇİNE DE DOLU-BOŞ FARKETMEKSİZİN TÜM OKULLARI YAZMA HAKKI VERİLSE BÖYLE BİR SORUN OLMAZDI. ANCAK TÜM OKULLARI YAZMA HAKKI YERİNE SADECE BOŞ KONTENJANLA SINIRLADIKLARI İÇİN ŞİMDİ BİRÇOK OKULDA TAYİN İSTEYEN ÖĞRETMENLERDEN BOŞALAN YERLER 1 YIL BOYUNCA YA ÜCRETLİ ÖĞRETMENLE YA DA TORPİLLİ GÖREVLENDİRMELERLE DOLDURULACAK.