Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Ağustos 2023 14:00
Sağlık Mazereti Tayini

Arkadaşlar engelli raporla sağlık mazereti tayini hangi aylarda uygulanıyor? Hangi dönemde yani?

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