Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Ağustos 2023 14:04
2023 Haziran iller arası
arkadaşlar bu hafta içi ckysye düşen var mı 1 ay oldu hala bekliyorum geçen hafta bakanlıkta imzaya sunuldu denildi ama ckysye düşmedim

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