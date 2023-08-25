Kadrolu Memurluktan Sözleşmeliye Geçiş (Aynı Ünvan)

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Aynı unvanda 4A'dan 4B'ye geçiş hakkında Becayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar28 Kasım'dan önce atanıp, Aralık ayının ilk haftası işe başlayanlar (Kadro Mağdurları) Tek Başlık4 b den 4 b ye geçiş4B ye geçişte Yıllık izinKadroludan Sözleşmeliye Geçiş Hk.Kadroludan sözleşmeliye geçiş4 b den 4 b ye geçiş (Adalet bakanlığından gsb ye)
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerGüzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Hakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.