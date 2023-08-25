Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Ağustos 2023 14:06
Kadrolu Memurluktan Sözleşmeliye Geçiş (Aynı Ünvan)

7433 sayılı kanun kapsamında sözleşmeli psikolog iken kadroya nisan ayında geçtim. Şimdi kpss puanım ile farklı bir bakanlığın sözleşmeli psikolog alımına başvurup atanabilir miyim? bir sıkıntı çıkar mı

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