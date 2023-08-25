Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Ağustos 2023 14:18
Sözleşmeliler özel kuvvetlere geçiş yapabilir mi

Sözleşme astsubay veya uzman erbaşlar özel kuvvetlere başvurabiliyor mu?

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