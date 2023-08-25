Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Ağustos 2023 14:28
4 b den 4 b ye geçiş (Adalet bakanlığından gsb ye)

Sözleşmeli icra katibi olarak atandım gsb nin bu yeni sözleşmeli alımına psikolog kadrosuna başvuru yapabilir miyim? (kadro yakmıyorum arkadaşlar puanım sınırda kendi bölümüme atana bileceğim net değil). Normalde unvan değişikliği ile oluyor diye biliyorum ama 8.maddede de herhangi bir kamu kuruluşunda çalışıyor olmamak maddesi kafalı karıştırdı. Bilen biri yardımcı olursa sevinirim.


Psikolog0000
Aday Memur
25 Ağustos 2023 15:01

aynı sorun bende de var :) Nisan ayında kadroya geçtim psikolog olarak. gsb'nin sözleşmeli psikolog alımına başvuru yapıp atanabilir miyim? bir engel var mı

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Aynı unvanda 4A'dan 4B'ye geçiş hakkında Becayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar28 Kasım'dan önce atanıp, Aralık ayının ilk haftası işe başlayanlar (Kadro Mağdurları) Tek Başlık4 b den 4 b ye geçiş4B ye geçişte Yıllık izinKadroludan Sözleşmeliye Geçiş Hk.Kadroludan sözleşmeliye geçiş4 b den 4 b ye geçiş (Adalet bakanlığından gsb ye)

Sözlük

sözlük yazarları adına başlık açma 8 hindistan 1 Bugün olanlar 1 kenan oğuzhan 1 Hz.Adem elmayı neden yedi 1 özlemek 5 ne oynuyorsunuz 1 nasılsın 3 Dingo 2 İçinden geleni söyle 1

Son Haberler

'3 binin üzerinde işletmeye 75 milyon lira ceza kesildi'KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları cevap kağıtları erişime açıldı'Vatandaş, Osmanlı hanedanı maaşı istedi'Erdoğan: Bölge terörden kurtuldukça yeni yatırımlar gelecekİSKİ'den 'su tasarrufu' çağrısı

Editörün Seçimi

Memursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerGüzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Hakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.