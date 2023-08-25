Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


25 Ağustos 2023 14:36
Bilgisayar teknikeri olan bakabilir mi?

Bilgisayar teknikeri kadrosunda bulunan arkadaşlar ne iş yapıyorsunuz biraz bahsedebilir misiniz? Ben de bilgisayar bölümü mezunuyum tekniker mi yoksa bilgisayar işletmeni, vhki mi yazayım kararsız kaldım. Kadın olduğum için kablolama, güvenlik kamerası kurulumu vs. teknik işleri teknikerler mi yapıyor merak ediyorum..


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
25 Ağustos 2023 14:53

Bilgisayar teknikeri değilim ama 25 yıllık bir memur olarak kesinlikle teknikerlik öneririm. İş ne olursa yaparsınız zaten. Önemli olan teknik kadroda olmanız. Bahsettiğiniz gibi VHKİ ya da işletmen kadrosuna başladığınızda tekniker kadrosuna geçmek için uğraşacaksınız çünkü.

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