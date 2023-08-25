Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Ağustos 2023 14:42
Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklar

Ben hükümetin sunduğu teklfi aynen kabul eder diyorum


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
25 Ağustos 2023 14:43

ben de teklifi aynen kabul eder

ayrıca tüm memurlara her gün 50 sabah, 50 de öğleden sonra olmak üzere 100 tane kırbaç kazanımı verir diyorum


murat_326
Şube Müdürü
25 Ağustos 2023 15:12

Aynen kabul eder


mfu4226
Aday Memur
25 Ağustos 2023 15:15
0.50 artışla buçuk hesabı yapıp bizleri mutlu eder

jaseeen
Aday Memur
25 Ağustos 2023 15:19

seyyanen der


satac123
Şube Müdürü
25 Ağustos 2023 15:25

Teklifi aynen kabul edip bonus olarak da maaşların 15 'inde yatmaya devam edeceği kazanımını açıklarlar.

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