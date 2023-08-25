Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 15:09
İl içi mazerete bağlı yer değişikliği

1. Eş durumu tayininde yerlesemedim. Bu tercihlerde kontenjan ve seçilebilecek okullara tıkladığımızda hata veriyor. Bunun sebebini bilen var mıdır?

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