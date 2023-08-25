Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 15:24
2.mazeret tayini
Benim ilk mazeret tayinimde bir yer gelmedi 2. Mazeret tayininde ise bulunduğum ilçede tercih edilebilecek okul yok .ne yapmalıyım

Sınıfcı73
Aday Memur
25 Ağustos 2023 15:25

Hocam liste ve kodları görmek için tıkladığınızda hata mı veriyor site


12zeynep12
25 Ağustos 2023 15:27
Hayır .yazacağım ilçeye büyük ihtimal benden yüksek puanlılar gitmiş .9 okul vardı zaten.suan hiç okul yok.bu durumda il emrine mi kalıyorum
Sınıfcı73, 2 saat önce

Hocam liste ve kodları görmek için tıkladığınızda hata mı veriyor site


Mehmet018033
Aday Memur
25 Ağustos 2023 15:50

Hocam İl emri verilirse kalacağız.Benim 320 puanim var 3 tane okul çıkmış mersin de yazık cok yazık


Mehmet018033
Aday Memur
25 Ağustos 2023 15:51

Mazeret atamasından


12zeynep12
25 Ağustos 2023 15:52
Yani şuan hiç bir işlem yapmadan bekleyeceğim
Mehmet018033, 1 saat önce

Hocam İl emri verilirse kalacağız.Benim 320 puanim var 3 tane okul çıkmış mersin de yazık cok yazık


math4life
25 Ağustos 2023 15:54

bende bunu merak ediyordum mazretimin olduğu yerde hiç bir yer açılmadı

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