Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Ağustos 2023 15:36
geçici görevli olduğum yer mi asli kadrom mu verecek bunu
arkadaşlar merhaba ben geçici görevlendirme işe üç Aydır sivil bir birimde çalışıyorum başka şehirde sivil çalışanlara makas parası verilirmiş bana yatmadı destek büroya sordum bana geldiğin yer verecek dendi bende asli kadroma bir ay önce dilekçe yazdım ama param yatmadı benim makas parasını asli kadrom mu verecek yoksa sivil çalıştığım geçici görevli olduğum yer mi

cagataypol
Şef
25 Ağustos 2023 15:48
makas paradı neymiş on yıllık polisim hiç duymadım böyle birşey sivil istihkak yardımını mı kastediyorsun
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