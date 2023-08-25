geçici görevli olduğum yer mi asli kadrom mu verecek bunu

arkadaşlar merhaba ben geçici görevlendirme işe üç Aydır sivil bir birimde çalışıyorum başka şehirde sivil çalışanlara makas parası verilirmiş bana yatmadı destek büroya sordum bana geldiğin yer verecek dendi bende asli kadroma bir ay önce dilekçe yazdım ama param yatmadı benim makas parasını asli kadrom mu verecek yoksa sivil çalıştığım geçici görevli olduğum yer mi

arkadaşlar merhaba ben geçici görevlendirme işe üç Aydır sivil bir birimde çalışıyorum başka şehirde sivil çalışanlara makas parası verilirmiş bana yatmadı destek büroya sordum bana geldiğin yer verecek dendi bende asli kadroma bir ay önce dilekçe yazdım ama param yatmadı benim makas parasını asli kadrom mu verecek yoksa sivil çalıştığım geçici görevli olduğum yer mi