Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


25 Ağustos 2023 15:39
Kişiye özel açılan kadro ilanları

Resmi Gazetede yayımlanan Kadro ilanlarında birçok Üniversite hukuka aykırı olmasına rağmen kişiyi tarif edici nitelikte İlanlar açarak usulsüzlükler yapmakta , bu forum üzerinden bu ilanları paylaşabilirsek bu ilanlar iptal ettirilebilir.

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