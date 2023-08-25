Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 15:48
edebiyat öğretmenliği atanma

arkadaşlar kardeşimin edebiyat öğretmenliğinde sıralaması 1069 acaba sıralama gelir mi malum seçimde var alımlar çok olur mu


Pelinin
Genel Müdür
25 Ağustos 2023 15:57

Alım sayısına kontenjana bağlı, oladabilir olmayadabilir


Kitap Dünyası
Memur
25 Ağustos 2023 15:58

Sıralaması güzel aslında edebiyat öğretmenliği için. 45 bin alım olacak diye biliyorum eğer doğruysa ben gelir diye düşünüyorum. İnşallah gelir hepiniz mutlu olursunuz:)


kamuz01
Aday Memur
25 Ağustos 2023 16:01

inşallah seçim ayağına alımlar çok olur geçen sene 1800 kusur edebiyat öğretmeni almışlardı

Kitap Dünyası, 1 saat önce

Sıralaması güzel aslında edebiyat öğretmenliği için. 45 bin alım olacak diye biliyorum eğer doğruysa ben gelir diye düşünüyorum. İnşallah gelir hepiniz mutlu olursunuz:)


Kitap Dünyası
Memur
25 Ağustos 2023 16:03

İnşallah hocam, zümremize yeni bir arkadaşımız daha katılmış olur biz de memnun oluruz

kamuz01, 1 saat önce

inşallah seçim ayağına alımlar çok olur geçen sene 1800 kusur edebiyat öğretmeni almışlardı

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tercih ekranıDepremzede öğretmenleri yok sayamazsınızYer değişikliği iptal edilenlerin ikinci il dışına başvurmalarının engellenmesi yasal mı değil mi?Atamasini Iptal Ettirenlere 2.Il Disi HakkiBranşlara Göre Öğretmenler Maaşları Değişmeli mi ?Okul yöneticileri neden istifa ediyor?İl Dışı Kontenjanları Ek ders kaldırılsınİl emriŞapkadan beyaz önlük çıktı.

Sözlük

stradivarius 1 şu an çalan şarkı 1 bir hikaye 1 Ceren 3 mumya 1 eris varyantı 1 iletilerden sıkılıp sözlüğe koşmak 1 aya yolculuk 1 bireyciliğin ön plana çıkması 2 dominik livakoviç 2

Son Haberler

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 uzman çavuş ölü, 7 yaralıKaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'a getirildiBDDK'dan yeni karar: KKTC taksit sınırından muaf tutulacakAltının kilogramı 1 milyon 697 bin liraya yükseldiÖğretmenlere, iller arası nakilde iptal şoku!

Editörün Seçimi

Memursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerGüzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Hakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.