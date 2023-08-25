Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Ağustos 2023 15:50
Eşi asker olan hemşirenin nöbet sıkıntısı

Ben acil hemşiresiyim eşimde asker.2 tane ufak çocugum var.Normalde eşimle nöbetlerimizi ayarlayarak çocuklarımıza bakıyoruz.Eşim 45 günlügüne göreve gidecek.Bu durumda ben nöbetçiyken çocuklarım boşta kalıyor.Eşim gelene kadar nöbet tutmamak için ne yapmam gerekir.Kanuni bir hakkım var mı.Sonucta eşimi göreve göndererek aile bütünlügümü bozuyor.

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