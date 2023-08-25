Engelli eşin yanına tayin, lütfen yardım..

Merhaba arkadaşlarım. Eşim engelli öğretmen olarak kadrolu batıya atandı, eylülde göreve başlayacak.. Ben şu an şarktayım ve son senem. Ben eşime ilk atamada tabii olur muyum beni onun yanına gönderirler mi?

Bir de 3-4 öncesinden geçici görevli gönderiyorlarmış, ne yapmam gerekiyor, esimin sağlık raporunun etkisi olur mu?? Şimdiden tşkler.