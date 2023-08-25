Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 15:58
Bu atamada ben atanırsam Eşim atanamazsa ne olacak?

Arkadaşlar düşündüğümüz şehir ikimize de açık fakat ikimizden birimiz atanır diğeri atanamazsa ne olacak eş durumu olacak mı tekrardan? Bu konuyla ilgili bilgisi olan var mı?


Pelinin
Genel Müdür
25 Ağustos 2023 16:02

Olmaz artık eş durumu şubatı beklersiniz


fb88
Şef
25 Ağustos 2023 16:20

Ya bekleyeceksiniz yada ücretsiz izin hkkınız bulunuyor

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