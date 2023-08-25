İl içi Zulmü

Dağ fare doğurdu. Başka açıklaması yok. Millet verdi gazı. Çiçekler, böcekler, kurabiyeler falan. Bunlar da güya öğretmenin yanında ya. Hadi dediler yapalım il içi il dışı. Gaz alalım. Bir de dediler her yeri açacağız. İyice coştu millet. Koskoca ilde iki yer açıldı. İkisi de bana ters. Hadi yazdım diyelim. Aynı yer il dışına da açık. Normalde il içi atamada okulların hepsi açılırdı. Bu sefer açılmadı. Tam rezalet. Lanet olası idarecilikte tıkanıp kaldım. İstifa ediyorum geri çevriliyor. Neymiş boş yer yokmuş. 4+4 sonunda idarecilikte devam etmek istemeyip öğretmenliğe dönmek isteyenler oldu. Onlara bile okul bulamadılar. Görünen o ki artık Türkiye'de öğretmen açığı bitmiş. Adam bir gidiyor il merkezinde 15-20 sene aynı okulda. Rotasyon benim de hiç tasvip etmediğim bir uygulama. Ancak bu şartlarda olması gerekiyor.

Dağ fare doğurdu. Başka açıklaması yok. Millet verdi gazı. Çiçekler, böcekler, kurabiyeler falan. Bunlar da güya öğretmenin yanında ya. Hadi dediler yapalım il içi il dışı. Gaz alalım. Bir de dediler her yeri açacağız. İyice coştu millet. Koskoca ilde iki yer açıldı. İkisi de bana ters. Hadi yazdım diyelim. Aynı yer il dışına da açık. Normalde il içi atamada okulların hepsi açılırdı. Bu sefer açılmadı. Tam rezalet. Lanet olası idarecilikte tıkanıp kaldım. İstifa ediyorum geri çevriliyor. Neymiş boş yer yokmuş. 4+4 sonunda idarecilikte devam etmek istemeyip öğretmenliğe dönmek isteyenler oldu. Onlara bile okul bulamadılar. Görünen o ki artık Türkiye'de öğretmen açığı bitmiş. Adam bir gidiyor il merkezinde 15-20 sene aynı okulda. Rotasyon benim de hiç tasvip etmediğim bir uygulama. Ancak bu şartlarda olması gerekiyor.