Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ağustos 2023 16:06
İl içi Zulmü

Senelerdir il içi kontenjanlarına norm verilmiyor. Geçen atamada sadece 1 açık gösterildi. Şimdi sadece 2 Eşi çalışmayan yani sadece il içi ile gelecek insanlar için bu haksızlık değil mi? Mazerete gelince 20-30 açık il içinde sadece 1-2. Mazeret isteyenleri de anlıyorum zor durumdalar. Allah yardımcıları olsun ama bende 15 senedir doğu görevi olan yerde çalışıyorum. 360-370 puanla bir yeri yazamıyoruz. Bu işin bir orta yolu bulunmalı.


Ogretwomen
Aday Memur
25 Ağustos 2023 16:15

Sırf tayin için, boşanmadan önce şu işi halletseydim diyorum. Bu kadar olmaz artık. Mazerete gelince tonla yer açılıyor, istege bağlıda ise ilçeler komple ortada yok. Yazıklar olsun.


darkblacks
Aday Memur
25 Ağustos 2023 16:32

Muhtemel boşalan yerleri bile yazamıyoruz. Rotasyona karşıydım ama anlaşılan bize farz. Bu saatten sonra sıkı bir rotasyon talep edenlerden olacağım. 15 senedir aynı okuldan bir yere kımıldayamadık. Bunu dile getirirken bile insanlar eksi atıyorlar. Biraz empati arkadaşlar ya.


ehmetenver
Aday Memur
25 Ağustos 2023 16:38
munhal kadrolar gorunuyor mu

darkblacks
Aday Memur
25 Ağustos 2023 16:41

Hayır

ehmetenver, 25 dk. önce
munhal kadrolar gorunuyor mu

friedhelm
Şube Müdürü
25 Ağustos 2023 16:43
Dağ fare doğurdu. Başka açıklaması yok. Millet verdi gazı. Çiçekler, böcekler, kurabiyeler falan. Bunlar da güya öğretmenin yanında ya. Hadi dediler yapalım il içi il dışı. Gaz alalım. Bir de dediler her yeri açacağız. İyice coştu millet. Koskoca ilde iki yer açıldı. İkisi de bana ters. Hadi yazdım diyelim. Aynı yer il dışına da açık. Normalde il içi atamada okulların hepsi açılırdı. Bu sefer açılmadı. Tam rezalet. Lanet olası idarecilikte tıkanıp kaldım. İstifa ediyorum geri çevriliyor. Neymiş boş yer yokmuş. 4+4 sonunda idarecilikte devam etmek istemeyip öğretmenliğe dönmek isteyenler oldu. Onlara bile okul bulamadılar. Görünen o ki artık Türkiye'de öğretmen açığı bitmiş. Adam bir gidiyor il merkezinde 15-20 sene aynı okulda. Rotasyon benim de hiç tasvip etmediğim bir uygulama. Ancak bu şartlarda olması gerekiyor.

darkblacks
Aday Memur
25 Ağustos 2023 16:57

Sadece belirli bir kesim doğu görevi olan yerlerde çalışılmaya mecbur bırakılıyor. Rotasyon gelmeli ki merkezi okullarda çalışma fırsatı herkese eşit bir şekilde uygulansın. Yoksa bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığında biz daha çok bekleriz.

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